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Ломаченко посетил чемпионат Украины по боксу

Евгений Хитров показал совместное фото.
Сегодня, 07:24
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF легком весе Василий Ломаченко побывал на чемпионате Украины по боксу.

Спортсмен посетил соревнования, которые проходили в Одессе.

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Бывший партнер Ломаченко по любительской сборной Украине Евгений Хитров опубликовал совместную фотографию.

"Всегда приятно встречать друзей и партнеров по сборной, бокс - наша жизнь", - написал Хитров.

Свой последний бой Ломаченко провел в мае прошлого года, когда досрочно победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF. 

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