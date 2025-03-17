Ломаченко посетил чемпионат Украины по боксу
Евгений Хитров показал совместное фото.
Чемпион мира по версии IBF легком весе Василий Ломаченко побывал на чемпионате Украины по боксу.
Спортсмен посетил соревнования, которые проходили в Одессе.
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Бывший партнер Ломаченко по любительской сборной Украине Евгений Хитров опубликовал совместную фотографию.
"Всегда приятно встречать друзей и партнеров по сборной, бокс - наша жизнь", - написал Хитров.
Свой последний бой Ломаченко провел в мае прошлого года, когда досрочно победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF.
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