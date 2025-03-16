Ньюкасл выиграл первый внутренний трофей за 70 лет

В рамках финала Кубка Лиги Ньюкасл достаточно уверенно победил Ливерпуль.

Благодаря этому триумфу «сороки» завоевали первый с 1955 года внутренний трофей. Тогда Ньюкасл завоевал Кубок Англии, обыграв в финале Манчестер Сити.

Также стоит отметить достижение Эдди Гау. Рулевой команды стал первым английским тренером с 2008, который выиграл внутренний трофей и первым с 2004, который выиграл именно Кубок Лиги.

В АПЛ Ньюкасл сейчас идет на 6-ой строчке, отставая от Челси, который идет 4-м на 2 пункта.

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