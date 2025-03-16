Спортдир Ювентуса прокомментировал будущее Мотты на фоне разгромного поражения от Фиорентины
Кристиано Джунтоли заверил, что руководство верит в Тьяго.
Спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли поделился мыслями о будущем Тьяго Мотты.
Функционер заверил, что кредит доверия к итальянцу пока еще не иссяк.
"Мы и в дальнейшем будем сотрудничать с Тиаго Моттой, мы уверены в нем. Мы можем найти выход из положения, работая командно.
Это непростой момент, но мы продолжаем двигаться вместе, наша позиция не меняется", - заявил Джунтоли в комментарии DAZN.
Напомним, что Ювентус разгромно проиграл Фиорентине.
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