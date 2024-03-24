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Автоспорт

Пилот Макларен установил не очень приятный рекорд

У Ландо Норриса 14 подиумов без побед.
Сегодня, 10:30
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Ландо Норрис поставил рекорд Формулы-1 по количеству подиумов без побед.

Напомним, британский пилот стал третьим на Гран-при Австралии, для него это уже 14-й подиум в карьере.

Таким образом Норрис побил рекорд  Ника Хайдфельда, который заработал 13 призов без первых мест.

Также стоит отметить, что сразу четыре пилота - Эдди Ирвайн, Мики Хаккинен, Жан Алези и Патрик Депайе имели по 15 подиумов без побед, однако все же выиграли гонку впоследствии.

Напомним, с результатами Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

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Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

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