Пилот Макларен установил не очень приятный рекорд

У Ландо Норриса 14 подиумов без побед.

Ландо Норрис поставил рекорд Формулы-1 по количеству подиумов без побед.

Напомним, британский пилот стал третьим на Гран-при Австралии, для него это уже 14-й подиум в карьере.

Таким образом Норрис побил рекорд Ника Хайдфельда, который заработал 13 призов без первых мест.

Также стоит отметить, что сразу четыре пилота - Эдди Ирвайн, Мики Хаккинен, Жан Алези и Патрик Депайе имели по 15 подиумов без побед, однако все же выиграли гонку впоследствии.

Напомним, с результатами Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!