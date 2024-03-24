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Стюарды начали расследование относительно инцидента аварии Расселла

Фернандо Алонсо мог стать причиной.
Сегодня, 08:59
Болид Джорджа Расселла / Getty Images
Болид Джорджа Расселла / Getty Images

Фернандо Алонсо был вызван к стюардам касательно эпизода с аварией Джорджа Расселла, пишет Sky Sports.

Напомним, бриатнский пилот врезался в ограждения на последнем круге, гонка была окончена в режиме виртаульного сейфти-кара.

Стюарды подозревают, что причиной аварии могла быть блокировка со стороны Фернандо Алонсо. Испанец уже заявил, что не планировал ничего подобного.

"Очевидно, я был сконцентрирован на том, что передо мной, а не позади. Последние 15 кругов у меня были кое-какие проблемы с батареей, с развертыванием, так что я явно слегка испытывал трудности в конце гонки – я не могу фокусироваться на болиде, идущем позади", - рассказал пилот Астон Мартин.

Джордж Расселл, в свою очередь, также не стал обвинять оппонента, однако признал, что действия Алонсо вполне могли заставить его самого допустить ошибку.

"Я не собираюсь ни в чем обвинять Фернандо – по крайней мере, пока сам не увижу все данные. Я находился прямо позади него на протяжении многих кругов. И перед поворотом отставал на полсекунды. А потом он резко замедлился, после чего вновь нажал на газ. Я такого не ожидал и этот маневр стал для меня сюрпризом. И тут вина лежит на мне. Но интересно то, что Фернандо вызвали к стюардам – мне любопытно, что они скажут", – рассказал Расселл.

Напомним, с результатами Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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