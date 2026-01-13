iSport.ua
Непогода сорвала очередной матч Бундеслиги

Настоящая зима пришла в Германию.
Сегодня, 20:16       Автор: Антон Федорцив
Фолькспаркштадион / Getty Images
Второй подряд тур немецкой элиты будет неполным. Чемпионат перенес поединок 17-го тура, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Во вторник не состоится матч между Гамбургом и леверкузенским Байером. Причиной стали связанные с погодой меры безопасности. Беспокойство вызвало заснеженная крыша Фолькспаркштадиона.

Домашнюю арену "динозавров" закрыли для посещения. Новую дату поединка объявят со временем. В предыдущем туре из-за снегопадов не состоялись два матча первенства.

Тем временем мюнхенская Бавария включилась в гонку за защитником сборной Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига гамбург байер Фолькспаркштадион

