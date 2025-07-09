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Футбол

Борнмут намерен перехватить вратаря Челси у новичка АПЛ

Джордже Петрович может оказаться в состоянии "синих".
Сегодня, 14:14       Автор: Василий Медвидь

Английский Борнмут хочет улучшить вратарскую линию.

Как сообщает Фабрицио Романо, «вишни» нацелились на подписание Джордже Петровича из Челси. Сумма трансфера составит 25 млн евро.

Инсайдер подтвердил заинтересованность в Петровиче со стороны Сандерленда, но заявил, что «черные коты» не продвинулись в переговорах с прошлой недели и еще ничего не согласовали.

Напомним, ранее сообщалось, что Эвертон хочет приобрести голкипера Борнмута.

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