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Одноклубник Забарного может присоединиться к другому украинцу

Марк Траверс заинтересовал Эвертон.
Сегодня, 15:35       Автор: Василий Медвидь

Английский Эвертон может усилить вратарскую линию.

Как сообщает Sky Sports, "ириски" нацелились на Марка Траверса из Борнмута. Детали потенциального соглашения неизвестны.

Дэвид Моес является большим поклонником вратаря сборной Ирландии, а мерсисайдцам нужна "свежая кровь" на позицию голкипера после ухода Жоау Виргинии и Асмира Беговича.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ сразится с Эвертоном за звезду неудачника АПЛЭвертон поспорит с МЮ за лидера клуба, вылетевшего из АПЛ[[
 

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