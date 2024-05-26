Украинский форвард отметился голом в ворота молодежки Тоттенхэма

Тимур Тутеров забил за молодежный состав Сандерленда.

В рамках финала плей-офф молодежного чемпионата Англии Сандерленд на выезде встретился с Тоттенхэмом.

Победу одержали лондонцы со счетом 3:1. Единственный гол за "черных котов" забил Тимур Тутеров.

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Украинец подстерег ошибку голкипера «шпор» и добил мяч после удара партнера в фактически пустые ворота.

В сезоне-2023/24 Тутеров провел за Сандерленд U-21 12 матчей, забив 3 гола и 1 ассист.

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