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Украинский форвард отметился голом в ворота молодежки Тоттенхэма

Тимур Тутеров забил за молодежный состав Сандерленда.
26 мая, 22:06
Тимур Тутеров / Getty Images
Тимур Тутеров / Getty Images

В рамках финала плей-офф молодежного чемпионата Англии Сандерленд на выезде встретился с Тоттенхэмом.

Победу одержали лондонцы со счетом 3:1. Единственный гол за "черных котов" забил Тимур Тутеров.

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Украинец подстерег ошибку голкипера «шпор» и добил мяч после удара партнера в фактически пустые ворота.

В сезоне-2023/24 Тутеров провел за Сандерленд U-21 12 матчей, забив 3 гола и 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд Тимур Тутеров

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