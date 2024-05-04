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Украинский вратарь отметился победным голом в матче за молодежку бразильского клуба

Максим Воронов принес три очка составу Атлетико Паранаэнсе до 20 лет.
Сегодня, 19:12
Максим Воронов и Фернандиньо / Instagram
Максим Воронов и Фернандиньо / Instagram

В рамках молодежного первенства лиги штата Паранаэнсе местный Атлетико Паранаэнсе U-20 встретился со сверстниками из Параны.

В старте Атлетико на поле вышел украинский голкипер Максим Воронов, который перебрался в "красно-черных" весной прошлого года из системы харьковского Металлиста.

Именно Воронов стал героем своей команды, несмотря на два пропущенных гола в свои ворота, ведь ему удалось принести команде победу и три очка своим бешеным голом с собственной половины поля, сделав счет 3:2.

Отметим, что в открытых источниках, к сожалению, не содержится подробной информации о результатах Атлетико Паранаэнсе U-20 и персональных успехах Максима.

Также стоит сказать, что в основной команде "красно-черных" выступает легенда донецкого Шахтера и Ман Сити Фернандиньо.

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