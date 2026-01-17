iSport.ua
Украинский нападающий отличился голом в дебютном матче за английский клуб

Тимур Тутеров помог Эксетер Сити одержать разгромную победу.
Вчера, 20:33       Автор: Игорь Мищук
Тимур Тутеров / Getty Images
Тимур Тутеров / Getty Images

В субботу, 17 января, Эксетер Сити в домашнем матче 27-го тура английской Лиги 1 обыграл Стивенидж со счетом 3:0.

Разгромную победу хозяевам поля помог одержать украинский новичок команды - нападающий Тимур Тутеров.

Читай также: Молодой украинец впервые попал в заявку Сандерленда на матч АПЛ

20-летний украинец вышел на замену на 60-й минуте матча, а в компенсированное время на 90+8 минуте поставил разгромную точку в поединке.

Эксетер Сити после этой победы занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 33 очка в 25 сыгранных матчах.

Напомним, что Тутеров вчера присоединился к Эксетер Сити на правах аренды из Сандерленда.

