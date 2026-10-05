Мальдера объявил заявку сборной Украины на матч против Венгрии — вернулись сразу пятеро игроков

Главный тренер сине-желтых определился со списком на вторую домашнюю игру подряд в стартовом туре Лиги наций.

Сборная Украины в день игры с Северной Ирландией / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с заявкой на матч против Венгрии в рамках Лиги наций-2026/27. Встреча состоится сегодня, 5 октября, в 21:45 в словенской Трнаве.

Официальная заявка сборной Украины на матч с Венгрией:

Вратари: Ермаков, Трубин, Рызнык

Защитники: Крупский, Сарапий, Михавко, Бондарь, Забарный, Драмбаев

Полузащитники: Бражко, Ярмоленко, Назаренко, Пихальонок, Очеретько, Назарина, Хлань, Велетень, Цыганков, Варфоломеев

Нападающие: Яремчук, Пономаренко, Ванат, Краснопир

По сравнению со стартовым матчем против Венгрии 25 сентября, в заявку вернулись сразу пятеро футболистов, которые тогда пропускали игру — Пихальонок, Велетень, Варфоломеев, Михавко и Яремчук, хотя накануне Мальдера сообщал о проблемах форварда с коленом. Зато вне игры на этот раз остались Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Напомним, матч против Венгрии станет для Украины второй домашней игрой подряд в Лиге наций: 2 октября сине-желтые принимали Северную Ирландию.

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