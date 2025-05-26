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Коновалов принес Украине очередную медаль Евро-2025 по прыжкам в воду

Украинец стал призером чемпионата Европы.
Вчера, 18:49       Автор: Антон Федорцив
Даниил Коновалов / Getty Images
Даниил Коновалов / Getty Images

Отечественный прыгун в воду Даниил Коновалов завоевал награду европейского первенства-2025. Он финишировал третьим в соревновании на 1-метровом трамплине.

Украинец набрал 390,55 балла. Итальянский спортсмен Лоренцо Марсалья опередил Коновалова всего на 1 пункт с хвостиком. Триумфовал же в дисциплине немец Мориц Веземан.

Для украинского прыгуна бронзовая награда стала первой на уровне чемпионатов Европы. Еще один украинец – Богдан Чижовский – финишировал на 6-й строчке.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Анталья, Турция
Мужчины, 1-метровый трамплин

1. Мориц Веземан – 400,60 балла
2. Лоренцо Марсалья – 391,75
3. Даниил Коновалов – 390,55
...
6. Богдан Чижовский – 369,25

Напомним, ранее "золото" Евро-2025 получил украинский дуэт в составе Кирилла Болюха и Ксении Байло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниил Коновалов

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