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Украина выиграла четвертое "золото" на Евро-2025 по прыжкам в воду

Отечественные спортсмены одержали очередную победу на европейском первенстве.
Вчера, 16:20       Автор: Антон Федорцив
Ксения Байло / Getty Images
Ксения Байло / Getty Images

Сборная Украины продолжила собирать медали высшего достоинства на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Очередное "золото" завоевали Кирилл Болюх и Ксения Байло.

Они триумфовали в миксте прыжков с 10-метровой вышки. За свое выступление украинцы получили 308,34 балла. Пара Болюха и Байло опередила дуэты из Италии и Германии.

Украина остается наверху медального зачета Евро-2025. Ранее чемпионами Европы стали Алексей Середа, дуэт Ксении Бочек и Дианы Карнафель, а также четверка в составе тех же Болюха, Байло, Середы и Софии Лискун.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Анталья, Турция
Микст, 10-метровая вышка

1. Украина – 308,34 балла
2. Италия – 298,74
3. Германия – 297,00

Напомним, пловец Андрей Говоров намекнул на участие в Enhanced Games.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ксения Байло Кирилл Болюх

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