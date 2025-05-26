Украина выиграла четвертое "золото" на Евро-2025 по прыжкам в воду
Сборная Украины продолжила собирать медали высшего достоинства на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Очередное "золото" завоевали Кирилл Болюх и Ксения Байло.
Они триумфовали в миксте прыжков с 10-метровой вышки. За свое выступление украинцы получили 308,34 балла. Пара Болюха и Байло опередила дуэты из Италии и Германии.
Украина остается наверху медального зачета Евро-2025. Ранее чемпионами Европы стали Алексей Середа, дуэт Ксении Бочек и Дианы Карнафель, а также четверка в составе тех же Болюха, Байло, Середы и Софии Лискун.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Анталья, Турция
Микст, 10-метровая вышка
1. Украина – 308,34 балла
2. Италия – 298,74
3. Германия – 297,00
Напомним, пловец Андрей Говоров намекнул на участие в Enhanced Games.
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