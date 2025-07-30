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Французкий пловец побил рекорд чемпионатов мира

Леон Маршан превзошел лучший результат на дистанции 200 метров комплексным стилем.
Сегодня, 16:23       Автор: Василий Медвидь
Леон Маршан / Getty Images
Леон Маршан / Getty Images

В Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Сегодня, 30 июля, в рамках соревнований был установлен очередной мировой рекорд. Его автором стал француз Леон Маршан.

Один из лучших пловцов современности побил рекорд 14-летней давности на дистанции 200 метров комплексным стилем. Маршан проплыл эту дистанцию за 1 минуту 52 секунды.

Ранее рекордом было время в 1 минуту и 54 секунды и принадлежало американцу Райану Лохте

Напомним, ранее американка Кэти Ледеки побила рекорд по количеству золотых медалей чемпионатов мира.

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