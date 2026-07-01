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Футбол

Гуцуляк попрощался с Полесьем

Вингер покинул житомирский клуб.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Гуцуляк / Getty Images
Алексей Гуцуляк / Getty Images

Вингер Полесья Алексей Гуцуляк попрощался с клубом.

В своих социальніх сетях 28-летний футболист объявил, что завершает сотрудничество с житомирским клубом.

При этом, на текущий момент, Полесье официально не объявляло об уходе игрока.

Напомним, что Алексей гуцуляк присоединился к "волкам" в 2024 году, подписав двухлетний контракт. За два года вингер стал лидером команды, проведя 65 матчей.

Также зимой Гуцуляка отправляли в U-19 из-за его нежелания подписывать новый контракт, но в итоге вернули в основной состав.

Ранее также Харьков подписал аргентинского легионера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Гуцуляк

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