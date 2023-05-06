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Ланс - Марсель 2:1: обзор и результат матча чемпионата Франции 06.05.2023

Украинец не помог своей команде избежать поражения.
Вчера, 23:56
Ланс - Марсель / скриншот
Ланс - Марсель / скриншот

В субботу, 6 мая, в рамках 34-го тура Лиги 1 Ланс принимал Марсель. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

После отмененного из-за фола гола форварда Алексиса Санчеса гости сильно сдали, чем воспользовался Ланс. После этого Секо Фофана вывел свою команду вперед, а Лои Опенда удвоил преимущество.

Провансальцы сумели лишь сократить преимущество до одного гола в концовке, однако этого им не хватило для того, чтобы взять хотя бы одно очко.

Отметим, украинский хавбек Марселя Руслан Малиновский вышел на поле в старте, однако результативными действиями отличиться не сумел. Игрок ушел с поля на 76-й минуте.

Статистика матча Ланс - Марсель чемпионата Франции

Ланс - Марсель 2:1
Голы: Фофана, 42, Опенда, 60 - Пайе, 88

Ожидаемые голы (xG): 0.97 - 0.87
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 9 - 12
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 10 - 15

Ланс: Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 57), Франковски, Фофана, Фюльжени (Томассон, 57), Онана, Сотока, Опенда.

Марсель: Лопес, Клосс (Каборе, 76), Колашинац, Мбемба (Гендузи, 76), Жиго (Балерди, 29), Нуну Тавареш, Верету, Малиновский (Пайет, 76), Ронжье, Ундер, Санчес (Витинья, 46).

Предупреждения: Онана (11), Медина (24), Тудор (36), Франковски (45), Ронжье (45), Нуну Тавареш (63), Гради (63).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Лига 1 Ланс

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