Мбаппе получил Золотую бутсу

Нападающий Реала удостоился награды лучшему бомбардиру Европы прошлого сезона.
Сегодня, 19:55       Автор: Игорь Мищук
Килиан Мбаппе / realmadrid.com
Килиан Мбаппе / realmadrid.com

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе официально получил Золотую бутсу, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.

В кампании-2024/25, которая была для француза дебютной в составе "сливочных", нападающий забил 31 гол в 34 матчах Ла Лиги. При коэффициенте 2 испанского чемпионата это принесло ему 62 балла и первое место в рейтинге голеадоров.

Читай также: Все обладатели Золотой Бутсы: список победителей награды

Мбаппе обошел в списке лучших бомбардиров Виктора Дьекереша, который отличился 39 голами за лиссабонский Спортинг, но при коэффициенте 1,5 чемпионата Португалии набрал 58,5 балла. Третьим стал Мохаммед Салах, забив за Ливерпуль 29 мячей и набрав 58 очков (коэффициент АПЛ - 2).

Церемония награждения Мбаппе состоялась в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в присутствии президента Реала Флорентино Переса, главного тренера Хаби Алонсо и его партнеров по команде.

"Это моя первая награда, которая много значит для меня. Мне очень приятно получить этот приз, поскольку это очень важный момент в моей карьере. Я хочу поблагодарить всех своих партнеров по команде, которые помогали мне все время. Благодаря им я смог этого достичь. У нас невероятная команда, и я надеюсь, что в этом сезоне мы выиграем много трофеев, а это важнее индивидуальных наград", - приводит слова Мбаппе официальный сайт Реала.

Ранее сообщалось, что Мбаппе обошел Андрея Шевченко по голам в Лиге Чемпионов даже с учетом квалификаций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид золотая бутса Килиан Мбаппе

