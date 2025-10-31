Мбаппе получил Золотую бутсу

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе официально получил Золотую бутсу, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.

В кампании-2024/25, которая была для француза дебютной в составе "сливочных", нападающий забил 31 гол в 34 матчах Ла Лиги. При коэффициенте 2 испанского чемпионата это принесло ему 62 балла и первое место в рейтинге голеадоров.

Мбаппе обошел в списке лучших бомбардиров Виктора Дьекереша, который отличился 39 голами за лиссабонский Спортинг, но при коэффициенте 1,5 чемпионата Португалии набрал 58,5 балла. Третьим стал Мохаммед Салах, забив за Ливерпуль 29 мячей и набрав 58 очков (коэффициент АПЛ - 2).

Церемония награждения Мбаппе состоялась в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в присутствии президента Реала Флорентино Переса, главного тренера Хаби Алонсо и его партнеров по команде.

👟 @KMbappe recibió la Bota de Oro 2024-25. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2025

"Это моя первая награда, которая много значит для меня. Мне очень приятно получить этот приз, поскольку это очень важный момент в моей карьере. Я хочу поблагодарить всех своих партнеров по команде, которые помогали мне все время. Благодаря им я смог этого достичь. У нас невероятная команда, и я надеюсь, что в этом сезоне мы выиграем много трофеев, а это важнее индивидуальных наград", - приводит слова Мбаппе официальный сайт Реала.

