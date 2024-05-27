Кейн выиграл Золотую бутсу в сезоне-2023/24, Довбик - в топ-10

Лучший бомбардир европейских чемпионатов отличился 36 голами за Баварию в Бундеслиге.

Нападающий мюнхенской Баварии Харри Кейн выиграл Золотую бутсу лучшего бомбардира европейских чемпионатов в сезоне-2023/24.

Английский форвард, который провел первый сезон в Германии, записал на свой счет 36 голов в 32 матчах Бундеслиги.

Второе место занял нападающий Штутгарта Серу Гирасси - 28 забитых мячей в 28 поединках немецкого высшего дивизиона.

Третьим в своем последнем сезоне за ПСЖ стал Килиан Мбаппе - 27 голов в 29 матчах французской лиги 1.

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Украинский нападающий Жироны и лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик занял седьмое место в списке - 24 забитых мяча в 36 поединках чемпионата Испании.

Золотая бутса-2023/24, топ-10

Харри Кейн (Бавария) - 36 голов, 32 матча Серу Гирасси (Штутгарт) - 28 голов, 28 матчей Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 27 голов, 29 матчей Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 27 голов, 31 матч Лаутаро Мартинес (Интер) - 24 гола, 33 матча Лоис Опенда (РБ Лейпциг) - 24 гола, 34 матча Артем Довбик (Жирона) - 24 гола, 36 матчей Александер Серлот (Вильярреал) - 23 гола, 34 матча Коул Палмер (Челси) - 22 гола, 34 матча Виктор Декереш (Спортинг) - 29 голов, 33 матча

Рекордсменом по количеству завоеванных Золотых бутс является Лионель Месси, который выиграл эту награду шесть раз.

Стоит отметить, что победа Кейна в борьбе за Золотую бутсу нынешнего сезона пока не официальная. Теоретически лидера могут обойти Джанлука Скамакка и Тен Копмейнерс, Аталанта которых еще должна провести один перенесенный матч. Но для подъема на первое место в списке итальянцу или нидерландцу нужно забить в одной игре 25 голов.

Напомним, что Артем Довбик в своем дебютном сезоне за Жирону стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

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