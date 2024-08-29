ФБУ пожизненно дисквалифицировала тренера Черкасских Мавп и игрока Запорожья

Они не вернулись на территорию Украины после учебно-тренировочных сборов.

Федерация баскетбола Украины на своем официальном сайте объявила о дисквалификации двух персон.

Тренер национальной сборной Украины и Черкасских Мавп прошлого сезона Артем Слипенчук, а также игрок молодежной сборной Украины и Запорожья Артем Покоенко пожизненно дисквалифицированы решением Исполкома ФБУ.

По информации источника, Слипенчук и Покоенко не вернулись на территорию Украины после учебно-тренировочных сборов за границей этим летом. ФБУ установила сроки для возвращения, однако они проигнорировали их.

Артем Покоенко / Источник: ФБУ

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"Учитывая отсутствие какого-либо подтверждения возвращения в Украину и недопустимость подобных действий со стороны членов официальных делегаций сборных команд Украины, Исполком Федерации баскетбола Украины рассмотрел вопрос об исключении тренера Артема Слипенчука (28.11.1989 г.р.), из состава Национальной сборной команды Украины по баскетболу и пожизненно отстранил специалиста от любого занятия баскетболом в Украине".

"Также Исполком ФБУ пожизненно дисквалифицировал игрока Артема Покоенко (20.01.2004 г.р.). Решение принято единогласно", - говорится в заявлении Федерации.

Сообщается, что по итогам Исполкома ФБУ обратилась в Министерство молодежи и спорта Украины с соответствующим ходатайством.

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