iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Карри: Я всегда говорил, что хочу провести всю карьеру в одной команде

Звезда Уорриорз намерена еще раз привести франшизу к чемпионскому титулу.
Сегодня, 12:10
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Несколькими днями ранее стало известно, что Голден Стэйт и Стеф Карри договорились о продлении контракта.

"Шеф" согласился продлить действующее соглашение на год, за что он получит 62,6 миллиона долларов.

Читай также: Игрок Сан-Антонио попал в аварию

Теперь его контракт истекает в то же межсезонье, что и у Дрэймонда Грина. The Athletic считает, что это начало конца - продуманный шаг, чтобы сделать последний рывок.

"С моей точки зрения, это ничем не отличается. Ты ценишь позицию, возможности и поддержку людей, которые были с тобой на этом пути", - сказал Стеф.

"Я всегда говорил, что хочу играть за одну команду на протяжении всей своей карьеры. Так что хорошо, что вопрос о продлении контракта остался в прошлом и можно полностью сосредоточиться на баскетболе и сезоне".

"Главное - побеждать и сделать все необходимое, чтобы дать себе шанс. Стандарт не изменился. Ожидания не изменились".

Напомним, что вместе с Голден Стэйт Стеф Карри стал четырехкратным чемпионом НБА, двукратным MVP по итогам регулярного сезона и MVP финальной серии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

Статьи по теме

Карри и Голден Стэйт договорились о продлении контракта Карри и Голден Стэйт договорились о продлении контракта
Чемпион НБА и член Зала славы баскетбола умер в возрасте 87 лет Чемпион НБА и член Зала славы баскетбола умер в возрасте 87 лет
Тренер Голден Стэйт подколол экс-президента США фирменным жестом Карри Тренер Голден Стэйт подколол экс-президента США фирменным жестом Карри
Двукратная олимпийская призерша по артистичному плаванию объявила о завершении карьеры Двукратная олимпийская призерша по артистичному плаванию объявила о завершении карьеры
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Водные12:34
Двукратная олимпийская призерша по артистичному плаванию объявила о завершении карьеры
Олимпийские игры12:26
Украина завоевала первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
Олимпийские игры12:10
Украина выиграла медаль в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
НБА12:10
Карри: Я всегда говорил, что хочу провести всю карьеру в одной команде
Бокс11:54
Брэдли спрогнозировал победителя реванша Усик - Фьюри
НБА11:35
Игрок Сан-Антонио попал в аварию
Украина11:30
УПЛ: Карпаты - Ворскла, Александрия - Колос, Черноморец - Полесье
Европа11:13
Трансферы лета 2024 года: Челси избавился от балласта, Ювентус и МЮ приобрели дорогих хавбеков
Теннис11:10
Костюк прокомментировала свой вылет с US Open
Украина10:46
Ребров назвал наиболее опасных соперников Динамо в Лиге Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK