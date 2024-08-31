Карри: Я всегда говорил, что хочу провести всю карьеру в одной команде

Звезда Уорриорз намерена еще раз привести франшизу к чемпионскому титулу.

Несколькими днями ранее стало известно, что Голден Стэйт и Стеф Карри договорились о продлении контракта.

"Шеф" согласился продлить действующее соглашение на год, за что он получит 62,6 миллиона долларов.

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Теперь его контракт истекает в то же межсезонье, что и у Дрэймонда Грина. The Athletic считает, что это начало конца - продуманный шаг, чтобы сделать последний рывок.

"С моей точки зрения, это ничем не отличается. Ты ценишь позицию, возможности и поддержку людей, которые были с тобой на этом пути", - сказал Стеф.

"Я всегда говорил, что хочу играть за одну команду на протяжении всей своей карьеры. Так что хорошо, что вопрос о продлении контракта остался в прошлом и можно полностью сосредоточиться на баскетболе и сезоне".

"Главное - побеждать и сделать все необходимое, чтобы дать себе шанс. Стандарт не изменился. Ожидания не изменились".

Напомним, что вместе с Голден Стэйт Стеф Карри стал четырехкратным чемпионом НБА, двукратным MVP по итогам регулярного сезона и MVP финальной серии.

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