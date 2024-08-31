Игрок Сан-Антонио попал в аварию

Джереми Сохан не справился с управлением, заметно превысим скорость.

Форвард Сан-Антонио Сперс и сборной Польши Джереми Сохан в минувшие выходные попал в аварию на Техасском шоссе, сообщает BasketNews.

К счастью, 21-летний баскетболист не пострадал и самостоятельно смог покинуть свой Porsche 911.

Автомобиль Сохана столкнулся с ограждением на пересечении трассы I-10 и кольцевой дороги 1604 в результате потери контроля над транспортным средством.

По информации источника, другие транспортные средства в ДТП участия не принимали.

Читай также: Чемпион НБА в составе Бостона окажется в тюрьме на несколько месяцев позже

По данным департамента полиции Сан-Антонио, несмотря на то, что превышение скорости было отмечено как главный фактор аварии, против игрока не будет возбуждено никаких уголовных обвинений.

В прошлом сезоне Джереми Сохан был одним из самых важных игроков в составе Сан-Антонио. Игрок вышел в старте в 73 из 74 матчей, набирая в среднем 11,6 очка, 6,4 подбора и 3,4 передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!