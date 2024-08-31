iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Игрок Сан-Антонио попал в аварию

Джереми Сохан не справился с управлением, заметно превысим скорость.
Сегодня, 11:35
Джереми Сохан / Getty Images
Джереми Сохан / Getty Images

Форвард Сан-Антонио Сперс и сборной Польши Джереми Сохан в минувшие выходные попал в аварию на Техасском шоссе, сообщает BasketNews.

К счастью, 21-летний баскетболист не пострадал и самостоятельно смог покинуть свой Porsche 911.

Автомобиль Сохана столкнулся с ограждением на пересечении трассы I-10 и кольцевой дороги 1604 в результате потери контроля над транспортным средством.

По информации источника, другие транспортные средства в ДТП участия не принимали.

Читай также: Чемпион НБА в составе Бостона окажется в тюрьме на несколько месяцев позже

По данным департамента полиции Сан-Антонио, несмотря на то, что превышение скорости было отмечено как главный фактор аварии, против игрока не будет возбуждено никаких уголовных обвинений.

В прошлом сезоне Джереми Сохан был одним из самых важных игроков в составе Сан-Антонио. Игрок вышел в старте в 73 из 74 матчей, набирая в среднем 11,6 очка, 6,4 подбора и 3,4 передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс

Статьи по теме

Карри признался, с кем он хотел бы поиграть в одной команде Карри признался, с кем он хотел бы поиграть в одной команде
Вембаньяма установил очередной рекорд НБА среди новичков Вембаньяма установил очередной рекорд НБА среди новичков
Интересный тандем: Крис Пол и Виктор Вембаньяма могут стать одноклубниками Интересный тандем: Крис Пол и Виктор Вембаньяма могут стать одноклубниками
Вембаньяма пропустит последний матч Сан-Антонио в сезоне Вембаньяма пропустит последний матч Сан-Антонио в сезоне
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Бокс11:54
Брэдли спрогнозировал победителя реванша Усик - Фьюри
НБА11:35
Игрок Сан-Антонио попал в аварию
Украина11:30
УПЛ: Карпаты - Ворскла, Александрия - Колос, Черноморец - Полесье
Европа11:13
Трансферы лета 2024 года: Челси избавился от балласта, Ювентус и МЮ приобрели дорогих хавбеков
Теннис11:10
Костюк прокомментировала свой вылет с US Open
Украина10:46
Ребров назвал наиболее опасных соперников Динамо в Лиге Европы
Формула 110:27
Антонелли станет пилотом Мерседес в 2025 году
Бокс10:22
Кроуфорд отказался от последнего титула в полусреднем весе
НБА10:03
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Карри подписал продление с Голден Стэйт
Европа09:58
Джорджина в элегантном платье поздравила Роналду с наградой от УЕФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK