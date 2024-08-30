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Баскетбол

Чемпион НБА в составе Бостона окажется в тюрьме на несколько месяцев позже

Баскетболист получил небольшую отсрочку благодаря съемкам фильма.
Сегодня, 01:00
Глен Дэвис / Getty Images
Глен Дэвис / Getty Images

Бывший баскетболист НБА Глен Дэвис получил отсрочку от начала отбывания его трехлетнего тюремного срока за обвинение в мошенничестве.

Как сообщает ESPN, чемпион НБА 2008 года в составе Бостона завершает работу над документальным фильмом о своей жизни, что и позволило ему получить отсрочку.

 

Судья Валери Э. Капрони заявила, что Дэвис начнет отбывать тюремный срок 22 октября.

 

Напомним, что "Биг Бэйби" Дэвис был среди примерно двух десятков бывших игроков и других лиц, включая врачей, которые были осуждены за мошенничество с планом здоровья и пособий игроков НБА на сумму более 5 миллионов долларов.

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При вынесении приговора 9 мая Дэвис сослался на травму, которая пустила под откос его карьеру, и сказал, что последние пять или шесть лет он боролся с трудностями, потому что у него "отобрали баскетбол".

 

Глен Дэвис был выбран Бостоном под 35-м пиком на драфте НБА 2007 года. В составе "кельтов" он провел четыре сезона, после чего по сайн-энд-трейду отправился в Орландо. В феврале 2014 года бигмен подписался с Клипперс, где провел последние полтора года карьеры в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Глен Дэвис

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