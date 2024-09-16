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Футбол

18-летний нападающий Реала женился на модели, с которой встречался меньше года

Эндрик теперь полноценный семьянин.
Сегодня, 19:45
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Нападающий Реала Эндрик все же женился.

18-бразилец взял в жены 21-летнюю модель Габриэли Миранду, с которой встречался с декабря 2023 года.

Ранее в клубе просили форварда подумать, так как боялись, что семья может отвлекать Эндрика от футбола.

Также ранее бразилец рассказывал, что они с супругой заключили брачный контракт, по условиям которого между ними запрещены некоторые слова, а также "резкая смена поведения".

Ранее также сообщалось, что Милитао, вероятно, пропустит первый тур Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эндрик

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