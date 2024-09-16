18-летний нападающий Реала женился на модели, с которой встречался меньше года
Эндрик теперь полноценный семьянин.
Нападающий Реала Эндрик все же женился.
18-бразилец взял в жены 21-летнюю модель Габриэли Миранду, с которой встречался с декабря 2023 года.
Ранее в клубе просили форварда подумать, так как боялись, что семья может отвлекать Эндрика от футбола.
Также ранее бразилец рассказывал, что они с супругой заключили брачный контракт, по условиям которого между ними запрещены некоторые слова, а также "резкая смена поведения".
Ранее также сообщалось, что Милитао, вероятно, пропустит первый тур Лиги чемпионов.
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