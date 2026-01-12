iSport.ua
Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины

Богдан Михайличенко подписал новое соглашение с житомирским клубом.
Сегодня, 13:29       Автор: Игорь Мищук
Богдан Михайличенко / Getty Images
Богдан Михайличенко / Getty Images

Защитник Полесья и сборной Украины Богдан Михайличенко продлил контракт с житомирским клубом.

Как сообщает официальный сайт "волков", новое соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до лета 2028 года.

Читай также: Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово

"ФК Полесья искренне желает Богдану Михайличенко надежной и уверенной игры в защите, максимальной концентрации и стабильности в каждом матче", - говорится в заявлении клуба.

Михайличенко присоединился к Полесью в январе 2024 года. За житомирскую команду защитник провел 68 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В период выступлений за "волков" игрок вызывался в сборную Украины и представлял клуб на национальном уровне.

В нынешнем сезоне Михайличенко сыграл за Полесье 21 матч во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и одним ассистом.

Напомним, ранее Полесье также объявило о продлении контракта с основным голкипером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Богдан Михайличенко Полесье

