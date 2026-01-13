Лидеры Полесья не поедут с командой на сборы

Алексей Гуцуляк и Сергей Чоботенко оказались в непростой ситуации.

У Полесья возникли проблемы со своими лидерами Алексеем Гуцуляком и и Сергеем Чоботенко.

Как утверждает Sport.ua, оба игро4а не поедут с командой на тренировочный сбор в Испанию. Они остались тренироваться с командой U-19.

У обоих игроков летом заканчиваются контракты. Гуцуляка уже некоторое время связывает с переходом в чемпионат Турции.

С Чоботенко же ситуация сложнее. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок шантажирует руководство клуба продолжением контракта, хотя вскоре эту информацию опровергли все стороны.

Также по слухам, защитник очень интересен Металлисту 1925. Однако в Полесье заявили, что ситуация с контрактом Чоботенко полностью контролированная и вскоре стороны придут к решению.

Напомним, что игроки Полесья уже вернулись из отпуска и вскоре отправятся в Испанию на сборы, где запланированы десять контрольных поединков.

Ранее также Полесье объявило о трансфере форварда Карпат.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!