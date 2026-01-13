Лидеры Полесья не поедут с командой на сборы
У Полесья возникли проблемы со своими лидерами Алексеем Гуцуляком и и Сергеем Чоботенко.
Как утверждает Sport.ua, оба игро4а не поедут с командой на тренировочный сбор в Испанию. Они остались тренироваться с командой U-19.
У обоих игроков летом заканчиваются контракты. Гуцуляка уже некоторое время связывает с переходом в чемпионат Турции.
С Чоботенко же ситуация сложнее. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок шантажирует руководство клуба продолжением контракта, хотя вскоре эту информацию опровергли все стороны.
Также по слухам, защитник очень интересен Металлисту 1925. Однако в Полесье заявили, что ситуация с контрактом Чоботенко полностью контролированная и вскоре стороны придут к решению.
Напомним, что игроки Полесья уже вернулись из отпуска и вскоре отправятся в Испанию на сборы, где запланированы десять контрольных поединков.
Ранее также Полесье объявило о трансфере форварда Карпат.
