iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидеры Полесья не поедут с командой на сборы

Алексей Гуцуляк и Сергей Чоботенко оказались в непростой ситуации.
Сегодня, 16:28       Автор: Андрей Безуглый
Сергей Чоботенко / polissyafc.com
Сергей Чоботенко / polissyafc.com

У Полесья возникли проблемы со своими лидерами Алексеем Гуцуляком и и Сергеем Чоботенко.

Как утверждает Sport.ua, оба игро4а не поедут с командой на тренировочный сбор в Испанию. Они остались тренироваться с командой U-19.

У обоих игроков летом заканчиваются контракты. Гуцуляка уже некоторое время связывает с переходом в чемпионат Турции.

С Чоботенко же ситуация сложнее. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок шантажирует руководство клуба продолжением контракта, хотя вскоре эту информацию опровергли все стороны.

Также по слухам, защитник очень интересен Металлисту 1925. Однако в Полесье заявили, что ситуация с контрактом Чоботенко полностью контролированная и вскоре стороны придут к решению.

Напомним, что игроки Полесья уже вернулись из отпуска и вскоре отправятся в Испанию на сборы, где запланированы десять контрольных поединков.

Ранее также Полесье объявило о трансфере форварда Карпат.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

Статьи по теме

Полесье объявило о подписании нападающего Карпат Полесье объявило о подписании нападающего Карпат
Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины
Полесье объявило о продлении контракта с основным голкипером Полесье объявило о продлении контракта с основным голкипером
Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ньюкасл встретится с Манчестер Сити, Рома проведёт матч с Торино
просмотров

Последние новости

Украина16:28
Лидеры Полесья не поедут с командой на сборы
Европа15:33
Барселона удалила все посты о трансфере Канселу
Европа15:17
Алонсо не исключает новую работу уже в этом сезоне
Украина15:02
GGBET — новый титульный партнер Федерации баскетбола Украины
НБА14:49
Дончич получил повреждение паха. Он может пропустить следующий матч
Европа14:47
Канселу официально вернулся в Барселону
Европа14:31
Рома договорилась с Астон Виллой по Малена, слово за игроком
Теннис14:30
Ястремская в первом же круге вылетела с турнира в Аделаиде
Формула 114:22
Альпин покинул один из пилотов
Европа14:01
Спортивный директор Барселоны отреагировал на уход Хаби Алонсо из Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK