iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер в первом тайме оформил победу над Пармой

"Нерадзурри" провели уверенную игру.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Интер - Парма / Getty Images
Интер - Парма / Getty Images

В субботу, 10 октября, Интер принимал дома Парму.

"Нерадзурри" легко оформили необходимый результат уже в первом тайме. Сучич открыл счет на 13-й минуте, через пять минут Чалханоглу оформил пенальти, удвоив счет.

И еще до конца тайма Тюрам забил третий гол, оформив счет, с которым матч в итоге и завершился.

Во втором тайме Парма практически не имела шансов спасти игру, а Интер спокойно и не рискуя довел матч до завершения.

Статистика матча Интер - Парма 6-го тура Серии А

Интер - Парма 3:0
Голы: Сучич, 13, Чалханоглу (пенальти), 18, Тюрам, 31

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 19 - 9
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 3 - 1
Фолы: 13 - 9

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

У Манчестер Юнайтед худший старт в чемпионате за 40 лет У Манчестер Юнайтед худший старт в чемпионате за 40 лет
Барселона без проблем разобралась с Хетафе Барселона без проблем разобралась с Хетафе
Тоттенхэм в меньшинстве вырвал ничью у Манчестер Юнайтед Тоттенхэм в меньшинстве вырвал ничью у Манчестер Юнайтед
УПЛ: Оболонь и Кривбасс не смогли доиграть матч УПЛ: Оболонь и Кривбасс не смогли доиграть матч

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Арсенала, Челси, Манчестер Юнайтед, Барселоны, Реала, Интера, Баварии, ПСЖ
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина
просмотров

Последние новости

Европа22:20
У Манчестер Юнайтед худший старт в чемпионате за 40 лет
Европа21:45
Барселона без проблем разобралась с Хетафе
Европа21:30
Тоттенхэм в меньшинстве вырвал ничью у Манчестер Юнайтед
Европа20:55
Интер в первом тайме оформил победу над Пармой
Украина20:30
УПЛ: Оболонь и Кривбасс не смогли доиграть матч
Европа19:25
Роналду получен отстранение на фоне дисциплинарного дела
Европа19:04
Гол Ярмолюка не помог Брентфорду одержать победу
Европа18:50
Бавария потеряла очки после глупой ошибки Нойера
Формула 118:30
Ферстаппен выиграл юбилейный поул
Формула 117:48
Гран-при Сингапура: Ферстаппен взял поул
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK