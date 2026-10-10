Интер в первом тайме оформил победу над Пармой

В субботу, 10 октября, Интер принимал дома Парму.

"Нерадзурри" легко оформили необходимый результат уже в первом тайме. Сучич открыл счет на 13-й минуте, через пять минут Чалханоглу оформил пенальти, удвоив счет.

И еще до конца тайма Тюрам забил третий гол, оформив счет, с которым матч в итоге и завершился.

Во втором тайме Парма практически не имела шансов спасти игру, а Интер спокойно и не рискуя довел матч до завершения.

Статистика матча Интер - Парма 6-го тура Серии А

Интер - Парма 3:0

Голы: Сучич, 13, Чалханоглу (пенальти), 18, Тюрам, 31

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 19 - 9

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 3 - 1

Фолы: 13 - 9

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