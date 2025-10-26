Полтава расписала ничью с Колосом

"Хлеборобы" попытались взять мяч под контроль в дебюте. Но хозяева ошеломили подопечных Руслана Костышина быстрым голом. Это Одарюк подхватил мяч на линии штрафной и пробил в дальний угол.

Колос пришел в себя ближе к экватору тайма. Вот Бондаренко размял кипера Полтавы ударом с разворота. Перед перерывом моменты упустили полтавчане Вивдыч и Веремиенко – в обоих эпизодах Пахолюк выручил гостей.

Вторая половина была ярче. Несколько возможностей не использовал Колос: Ррапай с рикошетом пробил рядом со штангой, а Илир Красничи не замкнул угловой. В ответ Галенков в контратаке не переиграл кипера, а добивание с линии вынес Цуриков.

На 66-й минуте ковалевцам удалась атака правым флангом, а Ойевуси перед воротами замкнул прострел Понедельника. Но Полтава быстро восстановила статус-кво. Бужин покрутился на линии штрафной и поймал Пахолюка на противоходе.

Снова повел Колос вперед Теллес. Бразилец сначала заставил Восконяна поработать выстрелом с дистанции. А на 77-й он же хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Ойевуси.

"Хлеборобы" попытались дожать аутсайдера, но счет не изменился. Полтава набрала 5 пунктов и осталась последней. Тем временем Колос записал в актив 15 очков и закрепился на 7-й строчке.

Статистика матча Полтава – Колос 10-го тура чемпионата Украины

Полтава – Колос – 2:2

Голы: Одарюк, 5, Бужин, 70 – Ойевуси, 66, Теллес, 77 (пенальти)

Удары: 8 - 24

Удары в створ: 5 - 5

Угловые: 3 - 7

Фолы: 24 - 9

Полтава: Воскресян – Бужин, Веремиенко, Мисюра, Коцюмака – Дорошенко (Опанасенко, 61), Плахтырь (Хахлев, 61) – Одарюк, Марусич (Шаповалов, 81), Галенков (Кононов, 81) – Вивдыч

Колос: Пахолюк – Козик (Понедельник, 46), Бурда, Бондаренко, Цуриков – Гагнидзе, И. Красничи, Ррапай (Теллес, 56) – Третьяков (Алефиренко, 46), Климчук (Оевуси, 56), Гусол (А. Красничи, 81)

Предупреждения: Плахтырь, Марусич, Коцюмака

