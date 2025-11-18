Новичок УПЛ сменил домашний стадион

Каменец-подольский Эпицентр завершил период выступлений в Тернополе. Грядущий домашний матч подоляне сыграют в пригороде Киева.

Команда Сергея Нагорняка примет харьковский Металлист 1925 на арене Левый Берег. Премьер-лига согласовала перенос поединка. В столице Эпицентр попытается прервать полосу неудач в домашних матчах.

Подоляне начали сезон в Тернополе, поскольку стадион в Каменце-Подольском не отвечал критериям УПЛ. На тамошней арене подоляне проиграли все 6 матчей. На выезде же Эпицентр оформил 3 победы.

К слову, ранее Лесное оказалось родом риском снятия со Второй лиги.

