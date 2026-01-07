iSport.ua
Определён состав мужской сборной Украины на спринт в Обергофе

Назван состав биатлонистов на гонку.
Сегодня, 12:45       Автор: Валентина Чорноштан
Богдан Цымбал / Getty Images
Богдан Цымбал / Getty Images

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на спринтерскую гонку в рамках четвертого этапа Кубка мира сезона-2025/26, который пройдет в Оберхофе.

По данным Biathlonnews, в гонке примут участие:

  • Дмитрий Подручный
  • Виталий Мандзин
  • Богдан Борковский
  • Денис Насико
  • Богдан Цымбал

Добавим, что Антон Дудченко выступит в эстафете, которая состоится 11 января.

Спринтерская гонка пройдет в четверг, 8 января, и начнется в 15:10 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону сезона-2025/26.

