Определён состав мужской сборной Украины на спринт в Обергофе

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на спринтерскую гонку в рамках четвертого этапа Кубка мира сезона-2025/26, который пройдет в Оберхофе.

По данным Biathlonnews, в гонке примут участие:

Дмитрий Подручный

Виталий Мандзин

Богдан Борковский

Денис Насико

Богдан Цымбал

Добавим, что Антон Дудченко выступит в эстафете, которая состоится 11 января.

Спринтерская гонка пройдет в четверг, 8 января, и начнется в 15:10 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону сезона-2025/26.

