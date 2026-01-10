iSport.ua
Украина определилась с составом на мужскую эстафету в Оберхофе

Четвертый этап Кубка мира продолжится завтра командной гонкой.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

В воскресенье, 11 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоится классическая мужская эстафета.

Состав на будущую командную гонку назвала сборная Украины, сообщает официальный сайт IBU.

Читай также: Франция триумфовала в женской эстафете Оберхофа

Состав сборной Украины:

  • 8-1. Антон Дудченко
  • 8-2. Виталий Мандзин
  • 8-3. Богдан Борковский
  • 8-4. Дмитрий Пидручный

В заключительный соревновательный день этапа в Оберхофе состоится мужская эстафета, которая начнется в 12:00 по киевскому времени, а также женская гонка преследования, старт которой запланирован на 15:30 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

