Украина определилась с составом на мужскую эстафету в Оберхофе
Четвертый этап Кубка мира продолжится завтра командной гонкой.
В воскресенье, 11 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоится классическая мужская эстафета.
Состав на будущую командную гонку назвала сборная Украины, сообщает официальный сайт IBU.
Читай также: Франция триумфовала в женской эстафете Оберхофа
Состав сборной Украины:
- 8-1. Антон Дудченко
- 8-2. Виталий Мандзин
- 8-3. Богдан Борковский
- 8-4. Дмитрий Пидручный
В заключительный соревновательный день этапа в Оберхофе состоится мужская эстафета, которая начнется в 12:00 по киевскому времени, а также женская гонка преследования, старт которой запланирован на 15:30 по Киеву.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!