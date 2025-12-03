iSport.ua
Неожиданный старт. Борковский о своей индивидуальной гонке на Кубке мира

Узнал о своей гонке за три часа до старта.
Вчера, 19:24       Автор: Валентина Чорноштан
Богдан Борковский / Getty Images
Богдан Борковский / Getty Images

В среду, 3 декабря, в Эстерсунде состоялся первый индивидуальный старт сезона среди мужчин. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный не смог принять участие в гонке из-за болезни, его заменил Богдан Борковский.

Богдан Борковский рассказал, как узнал о своём участии в индивидуальной гонке в Эстерсунде:

Узнал только за три часа до выезда. Вообще планировался день отдыха: я пошёл гулять, погулял два часа, походил по магазинам, а потом мне звонит тренер и говорит, что надо обсудить, буду ли я бежать гонку.

"Во время прогулки я знал, что Дмитрий Пидручный немного приболел, и у меня может быть шанс бежать гонку. Я обрадовался этому, потому что это хорошая возможность показать себя, проверить и научиться чему-то. Нет лучшей тренировки, чем соревнования, и сегодня в целом эти 20 км были тяжёлыми для меня. Это были вторые или третьи 20 км в моей жизни.

Сейчас на Кубке мира очень большая ответственность: за каждый промах — минута штрафа, и ты почти в конце протокола. Это очень сложно — надо очень хорошо отстрелять. С лежкой были проблемы, очень сильно волновался во время выстрела. Думаю, я слишком сильно передержал с выстрелом, и это помешало показать лучший результат", — сказал биатлонист.

Результаты индивидуальной гонки.

