Борковский с фотофинишем вырвал "золото" чемпионата Украины

20-летний Богдан Борковский стал чемпионом Украины в суперспринте. На трассе в Буковеле он обошел более опытного Антона Дудченко.

Соперники фактически одновременно пересекли финишную линию. Как следствие, судьбу золотой награды определил фотофиниш. В конце концов Борковский опередил Дудченко на 0,1 секунды. Третьим стал Александр Пономаренко.

Ранее Борковский завоевал три награды на Универсиаде-2025. Украинец выиграл "золото" в индивидуальной гонке и пасьюте, а также взял бронзовую медаль в спринте.

Чемпионат Украины. Буковель, Ивано-Франковская область

Мужчины, суперспринт

1. Богдан Борковский 26:07,9

2. Антон Дудченко +0,1

3. Александр Пономаренко +29,0

Кстати, ранее Александра Меркушина выиграла суперспринт на чемпионате Украины.

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