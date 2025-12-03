iSport.ua
Ботн выиграл гонку, Борковский показал лучший результат среди украинцев в Эстерсунде

Дмитрий Пидручный вылетел из заявки в последний момент.
Вчера, 18:49       Автор: Андрей Безуглый
Йохан-Олав Ботн / Getty Images
Йохан-Олав Ботн / Getty Images

В среду, 3 декабря, в Эстерсунде состоялся первый индивидуальный старт сезона среди мужчин.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный в последний момент вылетел из заявки из-за болезни. Его заменил Богдан Борковский, показавший лучший результат в команде.

С тремя промахами дебютант финишировал в пяти с половиною минутах за лидеров, заняв 44-ю строчку.

Больше всего шансов пробиться выше было у Виталия Мандзина, который вошел в топ-35 по скорости, но перед второй "лежкой" упал и не смог настроить винтовку. Итог - 75-я позиция.

Победителем же гонки стал дебютант сборной Норвегии Йохан-Олав Ботн, пройдя дистанцию без ошибок, и опередив своего соотечественника на почти минуту.

Эстерсунд. Индивидуальная гонка. Мужчины

  1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 46:49.4 минуты
  2. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0+0+0) +57.7
  3. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+0) +1:00.0
  4. Сиверт Баккен (Норвегия, 0+0+0+1) +1:41.3
  5. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1+0+0) +2:10.5

...

44. Богдан Борковский (Украина, 2+0+1+0) +5:30.2
47. Богдан Цимбал (Украина, 0+0+0+1) +5:42.1
68. Артем Тищенко (Украина, 0+0+1+0) +6:29.3
75. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+5+0) +7:22.7
81. Антон Дудченко (Украина, 1+3+0+0) +8:22.8

