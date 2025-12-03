Ботн выиграл гонку, Борковский показал лучший результат среди украинцев в Эстерсунде
В среду, 3 декабря, в Эстерсунде состоялся первый индивидуальный старт сезона среди мужчин.
Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный в последний момент вылетел из заявки из-за болезни. Его заменил Богдан Борковский, показавший лучший результат в команде.
С тремя промахами дебютант финишировал в пяти с половиною минутах за лидеров, заняв 44-ю строчку.
Больше всего шансов пробиться выше было у Виталия Мандзина, который вошел в топ-35 по скорости, но перед второй "лежкой" упал и не смог настроить винтовку. Итог - 75-я позиция.
Победителем же гонки стал дебютант сборной Норвегии Йохан-Олав Ботн, пройдя дистанцию без ошибок, и опередив своего соотечественника на почти минуту.
Эстерсунд. Индивидуальная гонка. Мужчины
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 46:49.4 минуты
- Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0+0+0) +57.7
- Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+0) +1:00.0
- Сиверт Баккен (Норвегия, 0+0+0+1) +1:41.3
- Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1+0+0) +2:10.5
...
44. Богдан Борковский (Украина, 2+0+1+0) +5:30.2
47. Богдан Цимбал (Украина, 0+0+0+1) +5:42.1
68. Артем Тищенко (Украина, 0+0+1+0) +6:29.3
75. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+5+0) +7:22.7
81. Антон Дудченко (Украина, 1+3+0+0) +8:22.8
