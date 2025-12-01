Борковский – о своих планах на сезон: "Требую от себя лучших результатов"

Двукратный медалист юниорских чемпионатов мира по биатлону Богдан Борковский рассказал о своих амбициозных планах на сезон.

"Давление, конечно, есть. Требую от себя лучших результатов. Понимаю, что сезон очень важный, Олимпиада — хотелось бы на нее попасть. Поскольку мне всего 21 год, считаю, что есть все шансы. У нас достаточно хорошая конкуренция в команде, но, думаю, это возможно — нужно лишь показывать стабильные результаты до Олимпиады, а затем тренер примет решение. Считаю, что все будет честно и справедливо, и если я буду в хорошей форме, то меня увидят на Олимпиаде.

Хочу показывать стабильную стрельбу, улучшать скорость на трассе. Будем идти постепенно, маленькими шагами. Дальше будет видно", — сказал 21-летний украинский биатлонист.

Добавим, что этот сезон Богдан проводит впервые во взрослом биатлоне, и это его дебют в Кубке мира.

