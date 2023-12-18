"Самое прекрасное безумие в карьере": Месси - о победе на чемпионате мира-2022

Нападающий Интер Майами Лионель Месси отметил годовщину победы Аргентины на ЧМ-2022.

Футболист опубликовал пост в Instagram в честь победы на международном турнире.

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"Год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере. Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Всех с годовщиной!", - написал Месси.

Источник: instagram.com/leomessi/

Источник: instagram.com/leomessi/

Источник: instagram.com/leomessi/

Источник: instagram.com/leomessi/

Напомним, 18 декабря 2022 года сборная Аргентины обыграла Францию в финале турнира (3:3, 4:2 по пенальти) и стала чемпионом мира. Месси был признан лучшим игроком матча, забив семь голов и сделав три голевые передачи.

Ранее Месси извинился за свою провокацию на ЧМ-2022.

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