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Симеоне приучал игроков Атлетико не бояться Месси, называя его "гномом"

Наставник "матрасников" придумал странный метод.
Сегодня, 10:24
Месси и Луис / Getty Images
Месси и Луис / Getty Images

Бывший защитник Атлетико Фелипе Луис рассказал, как Диего Симеоне подготавливал своих игроков к матчам против Лионеля Месси.

"Каждый раз, когда мы играли против Барселоны – Симеоне не упоминал имя Месси, чтобы не пугать наших игроков".

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"Он называл его карликом, чтобы мы не боялись", — сказал Луис во время подкаста Charla Podcast.

Напомним, Месси покинул Барселону летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента в ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Лионель Месси Диего Симеоне

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