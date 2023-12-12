Роберто: После ухода Месси Барселона как будто начала с нуля
Испанец высказался об изменениях в команде.
Хавбек Барселоны Серхи Роберто рассказал об уходе лидера клуба Лионеля Месси летом 2021 года.
"Лео Месси – лучший игрок в истории клуба и лучший игрок в истории футбола. Ты всегда ожидаешь увидеть его на следующий день на тренировке, и вдруг его там нет. Клуб как будто начинал с нуля".
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"Он является частью всего лучшего, что случилось с Барселоной за последние годы", – сказал испанец в интервью Diario Sport.
Напомним, Месси после ухода из Барселоны перешел в ПСЖ на правах свободного агента. После двух лет выступлений во Франции Лионель перебрался в Интер Майами.
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