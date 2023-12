Все-таки это случится: Интер Месси сыграет с Ан-Насром Роналду

Интер Майами на своем официальном сайте объявил о двух матчах, которые состоятся в рамках предсезонной подготовки американского коллектива.

Болельщики все же станут свидетелями еще одной очной дуэли Лионеля Месси и Криштиану Роналду, так как команда из Флориды встретится с Ан-Насром.

Ждать эту встречу осталось не слишком долго, она состоится 1 февраля в Эр-Рияде.

К тому же, до этого пройдет еще одна игра, в которой Месси мог бы встретиться со своим другом и бывшим одноклубником - 29 января во все том же Эр-Рияде Интер Майами сыграет с Аль-Хилялем Неймара.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏



We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!



In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi