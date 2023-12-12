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Все-таки это случится: Интер Месси сыграет с Ан-Насром Роналду

Поединок аргентинца и португальца состоится во время предсезонной подготовки американского клуба.
Сегодня, 09:04
Криштиану Роналду и Лионель Месси / ESPN
Криштиану Роналду и Лионель Месси / ESPN

Интер Майами на своем официальном сайте объявил о двух матчах, которые состоятся в рамках предсезонной подготовки американского коллектива.

Болельщики все же станут свидетелями еще одной очной дуэли Лионеля Месси и Криштиану Роналду, так как команда из Флориды встретится с Ан-Насром.

Ждать эту встречу осталось не слишком долго, она состоится 1 февраля в Эр-Рияде.

К тому же, до этого пройдет еще одна игра, в которой Месси мог бы встретиться со своим другом и бывшим одноклубником - 29 января во все том же Эр-Рияде Интер Майами сыграет с Аль-Хилялем Неймара.

Однако в конце октября 31-летний бразилец получил разрыв крестообразной связки колена и мениска, из-за чего он сможет вернуться на поле лишь в следующем сезоне.

Отметим, что в ноябре появилась информация о матче команд Месси и Роналду, однако вскоре Интер опроверг данное сообщение

Напомним, что недавно Криштиану Роналду отметился пятидесятым голом в 2023 году, чем помог Ан-Насру выйти в полуфинал Кубка короля Саудовской Аравии.

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