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Интер Майами Месси опроверг участие в турнире с Ан-Насром Роналду

Исторического поединка не будет.
Сегодня, 00:15
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Руководство Интер Майами опровергло информацию об участии в турнире с саудовскими клубами.

Американский клуб отреагировал на сообщение о том, что примет участие в турнире в Саудовской Аравии, где состоится последний матч между Месси и Роналду.

"Сегодня было опубликовано сообщение о том, что Интер Майами примет участие в Riyadh Season Cup. Это сообщение не соответствует действительности.

В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев, ни публичных, ни частных, по поводу предсезонного тура.

С первого дня своего существования Интер Майами поставил перед собой цель стать глобальным брендом. С этой целью мы ведем переговоры по определению расписания предсезонных туров на 2024 год.

Мы с нетерпением ждем возможности показать наших игроков в первом международном турне «Интер Майами», о котором будет объявлено в ближайшие недели", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Де Хеа отказался от воссоединения с Роналду, но может стать одноклубником Месси.

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