Последний танец. Месси и Роналду сыграют друг против друга в 2024 году

Футболист сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду и нападающий национальной команды Аргентины и Интер Майами Лионель Месси сыграют друг против друга в феврале 2024 года.

Как сообщает Daily Mail, звездный дуэт сыграет в Эр-Рияде в рамках товарищеского турнира. Матч с участием аргентинца и португальца называется "Последний танец".

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Напомним, Месси нынешним летом перешел в Интер Майами. За это время он сыграл за команду 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять голевых передач.

Роналду перебрался в Ан-Наср зимой 2023 года. В нынешнем сезоне португалец сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и выполнил девять ассистов.

Ранее сообщалось, что Роналду, Месси и Холанд попали в ТОП-10 самых сексуальных мужчин по версии замужних женщин Великобритании.

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