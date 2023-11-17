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Роналду, Месси и Холанд попали в ТОП-10 самых сексуальных мужчин по версии замужних женщин Великобритании

Персонаж, который возглавил рейтинг, может слегка удивить.
Сегодня, 00:32
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Ведущий британский сайт поиска знакомств для женатых пар Illicit Encounters опросил 2000 женщин, кого они считают самым сексуальным спортсменом современности.

Им предоставили список из 30 звезд спорта, которых они оценивали по шкале от 1 до 10.

Как сообщает The Sun, в ТОП-10 нашлось место сразу четырем футболистам: Лионель Месси занял девятое место, Джек Грилиш попал на седьмое место, а его одноклубник Эрлинг Холанд расположился прямо перед ним. 

Самым же сексуальным футболистом британские женщины считают Криштиану Роналду. Однако португалец получил от британок лишь пятое место.

Форварда Ан-Насра обошли семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон, игрок Канзас-Сити Чифс из НФЛ Трэвис Келси и бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

По мнению замужних женщин Великобритании, самым сексуальным спортсменом мира является чемпион мира по версии WBC и будущий оппонент Александра Усика Тайсон Фьюри.

Напомним, что Александр Усик и Тайсон Фьюри провели пресс-конференцию, во время которой была объявлена окончательная дата проведения их боя за звание абсолютного чемпиона мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду джек грилиш Эрлинг Холанд

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