Футболки Месси с ЧМ-2022 будут проданы на аукционе

Аукцион Sotheby’s объявил, что вскоре выставит на торги футболки Лионеля Месси с победного для Аргентины ЧМ-2022.

Речь идет о шести футболках, в которых Лео провел два матча группового этапа, 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и первый тайм финала.

Эксперты ожидают, что общая стоимость комплекта составит около 8 млн фунтов, что позволит им побить рекорд.

На данный момент самым дорогим предметом, связанным со спортом, является джерси Майкла Джордана с первого матча финала НБА 1998 года. Оно было продано на аукционе за 8,1 млн фунтов.

Второе место занимает футболка Диего Марадоны с четвертьфинала ЧМ-1986, которая была выкуплена за 7,1 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что Гави больше не сыграет в этом сезоне.

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