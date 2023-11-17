С Эвертона сняли десять очков ввиду нарушения правил FFP

АПЛ приняла решение снять 10 очков с Эвертона из-за нарушение правил финансового фейр-плей.

Независимая комиссия выявила убыток в 124,5 миллиона фунтов, превышающий установленный порог. Решение вступает в силу сразу после пятидневного слушания.

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Напомним, мерсисайдцы нарушили PSRs за период, заканчивающийся сезоном-2021/22, при этом "ириски" признали свою вину, оспаривая степень нарушения.

Таким образом Эвертон в турнирной таблице АПЛ опускается на 19-е место с четырьмя очками. Ранее клуб занимал 14-ю строчку.

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