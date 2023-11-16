"Наслаждается моментом": тренер Эвертона расхвалил Миколенко

Главный тренер Эвертона Шон Дайч поделился мнением об игре Виталия Миколенко.

Специалист доволен, что Виталий в последнее время сильно прогрессирует.

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"Оборона для защитника должна быть на первом месте. Именно по этой причине тебя называют защитником. Сейчас футбол изменился, но я люблю защитников, которые умеют обороняться. И Миколенко точно умеет это делать.

Сейчас он начал показывать, что может проявить себя и в атаке. Виталий – мобильный игрок, сильный, физическая форма постоянно улучшается, как и психологический настрой.

Он заслуживает ту похвалу, которую получает. И сейчас Миколенко наслаждается моментом", - приводит слова тренера The Athletic.

В текущем сезоне украинец провел 11 матчей за английский клуб во всех турнирах, в которых забил два гола.

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