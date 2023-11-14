"Я не знаю, как это случилось": Миколенко высказался о своих голах в последних матчах

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко дал интервью пресс-службе УАФ в преддверии товарищеского матча против Лехии и поединка отбора на Евро-2024 с Италией.

Футболист высказался о своих голевых достижениях и текущей форме других украинских представителей зарубежных чемпионатов.

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"Все приехали с хорошим настроением, положительные эмоции очень важны для нас. Хотя неважно, как мы играли в клубах, какие были результаты, ведь в национальную команду всегда приезжаешь с хорошими эмоциями. Пока о недавних достижениях не было шуток, но, думаю, в последующие дни, когда все соберутся, они будут.

Еще не все доехали, была теория, представили новых и почти новых исполнителей - Максима Таловерова, Даниил Сикан давно не вызывался, приедет Владислав Дубинчак. Рассказали о нашем плане на сбор.

Мои голы в последних матчах? Я не знаю, как это случилось. Я уже говорил в интервью в клубе, что в каждом поединке стараюсь показать свой максимум. Как видите, получается забивать, есть моменты, стараюсь их использовать.

Слава Богу, что все здоровы. Среди легионеров, пожалуй, не вызвали только Сергея Кривцова. Я очень рад за тех игроков, которые в последнее время показывают класс в Европе. Поздравляю всех футболистов", - заявил игрок.

Напомним, матч с Лехией пройдет в пятницу, 17 ноября, а игра с Италией в следующий понедельник, 20 ноября.

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