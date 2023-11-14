Ребров: Время подготовиться к решающей встрече

Специалист мотивирует на успех в игре с Италией.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями о начале сбора перед матчем отбора Евро-2024 против Италии.

Украинский специалист опубликовал пост в Instagram, в котором отметил важность заключительной игры.

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"Начало последнего и важнейшего сбора года. Пора вместе тщательно подготовиться к решающей встрече против Италии", - написал Ребров.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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