Усик сообщил, будет ли он драться с обязательным претендентом по линии WBC

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что чемпион WBA, WBC и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик будет обязан выйти на ринг с временным чемпионом Агитом Кабайелом.

В своём последнем интервью для Daily Mail украинский боксер рассказал о возможности провести бой с немецким спортсменом, хотя ранее он планировал сражаться только с кикбоксёром Рико Верхувеном, победителем поединка Уордли — Дюбуа и Тайсоном Фьюри.

Возможно, я проведу бой с Агитом Кабайелом — может быть, вместо третьего поединка с Тайсоном Фьюри выберу именно его, я лишь говорю о своём плане, но он не окончательный. Понимаю, что болельщики Агита требуют этого боя, говорят: "ты должен с ним подраться". Но я не обязан с ним драться.

Мне нужно жить своей жизнью, заботиться о своей команде и детях. Что касается боёв — я просто усердно работаю, как и мои соперники. Посмотрим, возможно, бой с Агитом состоится. Могу сказать одно: он отличный и очень умный боец.

К слову, Усик готов сделать экс-соперника абсолютным чемпионом к 2027 году.

