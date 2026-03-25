Усик готов сделать экс-соперника абсолютным чемпионом к 2027 году

От соперничества к наставничеству, готов вести Джошуа к мировому титулу.
Сегодня, 10:58       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Непобеждённый украинский боксёр Александр Усик сообщил, что хочет помочь Энтони Джошуа стать абсолютным чемпионом в тяжёлом весе.

Я не думаю, что Джошуа может стать абсолютным чемпионом мира. Я это знаю. С нашей помощью он сможет завоевать все пояса. В 2027 году он станет абсолютным чемпионом. И не просто абсолютным, а абсолютным в супертяжёлом весе.

Также Александр рассказал в интервью Daily Mail, как помогает Энтони восстанавливаться и физически, и ментально после ДТП, в котором погибли близкие люди Джошуа.

Мы общаемся каждый день. Тренируемся дважды в день утром и вечером. Я говорю ему, что готов выслушать в любой момент. Я знаю, что он чемпион. Да, сейчас у него нет титулов, но это не важно. Чемпион это не обязательно тот, у кого есть титулы. Чемпион — это тот, кто живёт правильно, кто работает и не сдаётся.

Ранее Усик оценил свой ближайший поединок против кикбоксера.

