Дерек Чисора оценил шансы возвращения Джошуа на ринг

Считает, что бой обязательно должен быть состояться, если Энтони действительно настроен встретиться с Тайсоном.

Накануне промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о самочувствии своего подопечного и его возвращении на ринг, а именно о бое с Тайсоном Фьюри, которого вызывал британец до трагедии в Нигерии.

Дерек Чисора прояснил ситуацию с боем своего соотечественника в интервью iFL TV.

Ему не нужен Эдди в таких вопросах. ЕйДжей сам себе босс. Он уважает Эдди и Matchroom. Поэтому, когда будет готов драться, он позвонит им и скажет: "Я готов. Делайте бой". Мы увидим этот поединок до конца года.

"Людям нужно понять одну простую вещь: бой не обязательно должен быть подписан. Если два бойца реально хотят провести очную схватку, они её проведут. Просто Энтони сперва нужно восстановиться. И когда он пойдёт на поправку, тогда они и подерутся", - сказал он.

Ранее Джошуа оценил своё пребывание в Украине, британский экс-чемпион поделился впечатлениями от визита.

